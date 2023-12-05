ПВО уничтожила и перехватила 35 украинских дронов над Крымом и Азовским морем

Тридцать пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили и перехватили над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны.

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

По данным военного ведомства, ночью 5 декабря была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку дронами по объектам в России. В борьбе с беспилотниками задействовали дежурные средства ПВО, пишет «Свободная пресса».

«Двадцать два ... аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», — подчеркнули в министерстве обороны.

Накануне системы ПВО, расположенные в Ростовской области, отработали по целям за пределами региона, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Азовское МореКрымПВОБеспилотникиМинобороны

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