По данным военного ведомства, ночью 5 декабря была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку дронами по объектам в России. В борьбе с беспилотниками задействовали дежурные средства ПВО, пишет «Свободная пресса».

«Двадцать два ... аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», — подчеркнули в министерстве обороны.

Накануне системы ПВО, расположенные в Ростовской области, отработали по целям за пределами региона, напоминает телеканал «360».

