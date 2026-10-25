В Башкирии бобры оставили Белорецк без воды

В Башкирии бобры подточили три дерева, которые упали на линию электропередачи, питающую городской водозабор. Об этом сообщила администрация Белорецкого района в социальной сети «ВКонтакте».

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По данным местных властей, инцидент произошел на Катайском водозаборе, который обеспечивает водоснабжение всего города. Из-за два из трех основных насосов временно вышли из строя.

На данный момент аварийные работы полностью завершены, поврежденная линия восстановлена, и все насосы вернулись в штатный режим работы.

В прошлом году в Чехии бобры построили плотину, которую планировали возвести местные власти, сэкономив тем самым 30 миллионов крон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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