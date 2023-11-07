Минобороны: В Крыму отразили атаку 17 беспилотников

По данным военного ведомства, утром 7 ноября была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением 17 дронов самолетного типа, пишет «Свободная пресса».

«Дежурными средствами ПВО девять ... аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сбили над морем пять беспилотников, указывает телеканал «360».

