Украина предприняла попутку массовой атаки беспилотников на российские регионы

Минувшей ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

Пострадавший при атаке беспилотника под Белгородом находится в состоянии средней тяжести

Силами противовоздушной обороны сбиты летательные аппараты в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Все они летели на Москву.

Также удалось перехватить и уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Ранее над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаМоскваСергей СобянинБеспилотники

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