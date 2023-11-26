Украина предприняла попутку массовой атаки беспилотников на российские регионы
26 ноября 202305:01
Минувшей ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
Силами противовоздушной обороны сбиты летательные аппараты в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Все они летели на Москву.
Также удалось перехватить и уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.
Ранее над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru