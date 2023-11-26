Украина предприняла попутку массовой атаки беспилотников на российские регионы

Силами противовоздушной обороны сбиты летательные аппараты в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Все они летели на Москву.

Также удалось перехватить и уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Ранее над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

