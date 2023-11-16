Пять дронов ВСУ уничтожили и перехватили над Брянской областью и у Крыма

По данным ведомства, ночью в четверг были пресечены попытки террористических атак Киева по объектам в России. В отражении нападений задействовали дежурные средства противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».

«Два ... аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — указали в Минобороны.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Смоленской областью, напоминает телеканал «360».

