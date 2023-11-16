Пять дронов ВСУ уничтожили и перехватили над Брянской областью и у Крыма
Два украинских дрона самолетного типа уничтожили над Брянской областью, еще три беспилотника перехватили над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, ночью в четверг были пресечены попытки террористических атак Киева по объектам в России. В отражении нападений задействовали дежурные средства противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».
«Два ... аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — указали в Минобороны.
Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Смоленской областью, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять дронов ВСУ уничтожили и перехватили над Брянской областью и у Крыма
- Конгресс США принял правительственный бюджет без помощи Украине и Израилю
- СМИ: Топ-менеджеров «Балтики» задержали из-за действий в интересах Carlsberg
- Эксперт Ойгман: Израильские банки начали сегрегацию ценных бумаг россиян
- Байден назвал Си Цзиньпина диктатором после встречи в Сан-Франциско
- Си Цзиньпин выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между Пекином и Вашингтоном
- В США спикер Палаты представителей поддержал расследование против Байдена
- Пленный украинский солдат решил остаться в России
- В Сан-Франциско завершились переговоры Байдена и Си Цзиньпина
- Путин наградил Памфилову орденом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru