Пять дронов ВСУ уничтожили и перехватили над Брянской областью и у Крыма

Два украинских дрона самолетного типа уничтожили над Брянской областью, еще три беспилотника перехватили над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.

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По данным ведомства, ночью в четверг были пресечены попытки террористических атак Киева по объектам в России. В отражении нападений задействовали дежурные средства противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».

«Два ... аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — указали в Минобороны.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Смоленской областью, напоминает телеканал «360».

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