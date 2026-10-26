Маск: Обломки Starlink в случае ударов по спутникам сделали бы космос непригодным
Если спутниковая связь Starlink будет служить не только гражданским целям, возникнет риск ответных ударов по ней, сообщил в соцсети Х американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск.
По его словам, это одна из главных причин, по которой Starlink должен оставаться гражданской операцией. Бизнесмен указал, что систему можно применять для создания военной инфраструктуры, но не для нанесения наступательных ударов, из-за которых Starlink превратился бы в законную цель для ответной атаки.
В этом случае взорванные спутники образовали бы обширное поле обломков, делающих космос непригодным для использования.
Ранее Маск заявил, что фронт ВСУ рухнет при отключении Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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