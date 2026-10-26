Путин: Западные компании чуть не плакали при уходе из России

«Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран», — сказал глава государства. Путин указал, что у РФ много друзей в Европе, но они вынуждены были уходить. При этом некоторые компании продолжают работать.

Ранее стало известно, что в РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

