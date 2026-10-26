Путин: Западные компании чуть не плакали при уходе из России
Москва создает благоприятные условия для оставшихся работать в стране иностранных компаний, многие из которых не хотели прекращать работу, заявил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.
«Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран», — сказал глава государства. Путин указал, что у РФ много друзей в Европе, но они вынуждены были уходить. При этом некоторые компании продолжают работать.
Ранее стало известно, что в РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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