Путин: Западные компании чуть не плакали при уходе из России

Москва создает благоприятные условия для оставшихся работать в стране иностранных компаний, многие из которых не хотели прекращать работу, заявил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.

Перезапуск в РФ автозаводов иностранных компаний обошелся в 100 млрд рублей

«Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран», — сказал глава государства. Путин указал, что у РФ много друзей в Европе, но они вынуждены были уходить. При этом некоторые компании продолжают работать.

Ранее стало известно, что в РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:ЗападБизнесВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры