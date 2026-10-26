Вучич проиграл парламентские выборы в Сербии

Путин проведет ряд международных переговоров на следующей неделе При ударе ВСУ по Ельцу погиб человек Новак рассказал, сколько Россия может поставить дизтоплива партнерам Словакия подтвердила визит делегации в Россию Мошенники активно используют тему Хэллоуина для обмана Вышел канадский сериал «Баба-яга» с Кэрри-Энн Мосс