Вучич проиграл парламентские выборы в Сербии
26 октября 202600:33
Денис Хоноров
В Сербии оппозиционный «Студенческий список» выиграл внеочередные парламентские выборы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-президента республики Александара Вучича.
«Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», - заявил бывший сербский лидер.
Ранее Вучич заявил, что Белград еще долго не получит членство в Европейском союзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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