Вучич проиграл парламентские выборы в Сербии

В Сербии оппозиционный «Студенческий список» выиграл внеочередные парламентские выборы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-президента республики Александара Вучича.

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«Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», - заявил бывший сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Белград еще долго не получит членство в Европейском союзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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