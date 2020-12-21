На Украине предложили «взорвать Крымский мост» и устроить России Перл-Харбор

Украине необходимо более активно отстаивать свои интересы — в частности, отказаться от «нормандского формата» и перейти к военным диверсиям. Такое мнение в эфире украинского телеканала «Прямой» высказал киевский политолог и экономист Зиновий Свереда.

«Нормандский формат выгоден России. <...> Нет нужды переделывать нормандский формат, потому что он завёл в никуда, особенно в интеракциях с Россией. Надо подключать США и Великобританию, потому что Германия и Франция не раз занимали неоднозначную позицию на переговорах. Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою наступательную стратегию», - заявил он в эфире, который размещён на Youtube телеканала 21 декабря.

В частности, Свереда говорил об освобождении Донбасса и Крыма военным путём. Эксперт, в частности, назвал российскую «оккупацию» грабежом - «от вывоза заводов до вывоза икон, которые потом дарят Лаврову». Со своей стороны он предложить Киеву действовать жёстче вплоть до того, чтобы «взорвать Керченский мост и устроить им (российскому флоту — прим. НСН) Перл-Харбор».