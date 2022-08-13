США подтвердили обстрелы Крыма украинской стороной
Взрывы на российской военной авиабазе Саки в Крыму стали следствием обстрела Вооруженными Силами Украины (ВСУ), заявили в Пентагоне – в сообщении на сайте американского ведомства.
«9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму», — подтвердили в США.
В сообщении также говорится, что территорию Запорожской АЭС контролируют российские военные.
Во вторник в Крыму на территории аэродрома «Саки» в районе поселка Новофедоровка взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. Никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Авиационная техника не получила повреждений. Но в поселке взрывы повредили 62 многоквартирных дома, а также частные дома и другие постройки. Один человек погиб, 14 пострадали.
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