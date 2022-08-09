«Диверсия или головотяпство»: Что известно о взрывах в Крыму
В районе российской авиабазы Сакском районе полуострова прогремели несколько взрывов. ДПС ограничило движение транспорта в сторону Новофедоровки.
Около 16:00 ленты Telegram-каналов и пабликов соцсетей запестрели десятками фотографий и видео из небольшого крымского поселка Новофедоровка. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах в районе российской авиабазы, где с 2014 года дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк Морской авиации Черноморского флота РФ.
Минобороны России выпустило официальное сообщение, в котором опровергло сообщения об ударах по авиабазе.
«На обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», - заявили в пресс-службе ведомства.
Буквально сразу же на трассе Симферополь – Николаевка на повороте на Новофедоровку был выставлен пост ДПС, движение транспорта ограничено. В поселок срочно выехал глава Крыма Сергей Аксенов. На месте уже работают врачи и спасатели. Известно, что пять пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу после взрывов, угрозы их жизни нет.
В тоже время власти Крыма опровергли сообщения о введении режима ЧС на полуострове.
Все это время в интернете строились разные версии. Военный эксперт и дипломат Яков Кедми посчитал, что удары по аэродрому нанесли украинские военные.
«По предварительной информации, целью ударов в районе Новофедровки являлся военный аэродром, расположенный в этой местности. Последствия обстрела можно заметить даже из Евпатории», - написал Кедми в своем Telegram-канале.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян усомнилась в военной подоплеке происшествия.
«На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство», - написала Симоньян в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 31 июля был атакован штаб Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развозжаев отмечал, что теракт был совершен украинским беспилотником, на котором было маломощное взрывное устройство. Взрыв произошел во дворе штаба ЧФ. Пострадали 6 человек.
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