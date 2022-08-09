«Диверсия или головотяпство»: Что известно о взрывах в Крыму

Минобороны России выпустило официальное сообщение, в котором опровергло сообщения об ударах по авиабазе.

«На обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», - заявили в пресс-службе ведомства.

Буквально сразу же на трассе Симферополь – Николаевка на повороте на Новофедоровку был выставлен пост ДПС, движение транспорта ограничено. В поселок срочно выехал глава Крыма Сергей Аксенов. На месте уже работают врачи и спасатели. Известно, что пять пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу после взрывов, угрозы их жизни нет.

В тоже время власти Крыма опровергли сообщения о введении режима ЧС на полуострове.