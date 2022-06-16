В ВСУ назвали Крымский мост целью номер один для поражения

Крымский мост является первоочередной целью для ударов Вооруженных сил Украины, сообщил изданию «Вести» генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных», — заявил он. Отмечается, что выбор этого объекта обусловлен тем, что мост является «путем подтягивания резервов».

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что необходимо отсечь левобережную часть Украины от правобережной. По его мнению, с этой целью стоит разрушить «все мосты через Днепр».

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ФОТО: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
ТЕГИ:ВСУУкраинаКрымский Мост
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