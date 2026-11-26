Речь идет о системной проблеме. С апреля 2024-го таможня принимала расчеты платежей и не препятствовала эксплуатации машин, но спустя время начала присылать уведомления о доплате утильсбора, причем с пенями за период, когда претензий не было. В отдельных случаях требования достигают нескольких миллионов рублей.



Дополнительные вопросы вызывает изменение позиции самого ведомства. 4 августа 2025-го Южный акцизный таможенный пост в письме подтвердил неприменимость компенсационной формулы к этой категории автомобилей. Однако далее автолюбителям начали предъявлять требования о доплате именно с ее использованием.



Согласно акту ФТС от 14 апреля 2026-го, только на одном этом посту выявили 11 944 случая возможного списания утильсбора без применения компенсационной формулы.



Еще один значимый документ — представление Генпрокуратуры, внесенное руководству таможенников в декабре 2025-го. Надзорное ведомство указало на нарушения при администрировании сбора, которые повлекли дополнительную финансовую нагрузку в виде пеней. По сути, спор уже выходит за рамки индивидуальных претензий.



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