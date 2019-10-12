Военный эксперт раскрыл тайну Путина и назвал новую систему ПРО
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН раскрыл название уникальной российской системы ПРО.
Президент России Владимир Путин огласил список планов по разработке ударных комплексов, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом он заявил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Российский лидер добавил, что данные комплексы в ближайшем будущем появятся и «сейчас это уже очевидно».
«Системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — цитируют Известия главу государства.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности о новой системе ПРО, которая поступает на вооружение в Российскую Армию.
«Речь идет о планирующем и маневрирующем на траектории боевом блоке «Авангард». Этот комплекс уже создан. Ракета типа «Сармат» может нести до четырех таких комплексов. Боевая часть имеет гиперскорость полета порядка 20 махов. И на такой скорости боевой блок осуществляет маневр, изменение траектории, что практически исключает возможность его поражения существующими, да и перспективными средствами ПРО. Этот комплекс сейчас поступает на вооружение. Действительно, такого оружия сейчас нет больше ни у кого в мире», - заявил эксперт.
Ранее Константин Сивков в эфире НСН пояснил, почему Вооруженным силам России не требуется создание крылатой ракеты «Буревестник», пять испытаний которой закончились аварией.
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