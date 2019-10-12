Военный эксперт раскрыл тайну Путина и назвал новую систему ПРО

Президент России Владимир Путин огласил список планов по разработке ударных комплексов, которые смогут преодолевать любую систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом он заявил в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Российский лидер добавил, что данные комплексы в ближайшем будущем появятся и «сейчас это уже очевидно».

«Системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — цитируют Известия главу государства.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН раскрыл подробности о новой системе ПРО, которая поступает на вооружение в Российскую Армию.

«Речь идет о планирующем и маневрирующем на траектории боевом блоке «Авангард». Этот комплекс уже создан. Ракета типа «Сармат» может нести до четырех таких комплексов. Боевая часть имеет гиперскорость полета порядка 20 махов. И на такой скорости боевой блок осуществляет маневр, изменение траектории, что практически исключает возможность его поражения существующими, да и перспективными средствами ПРО. Этот комплекс сейчас поступает на вооружение. Действительно, такого оружия сейчас нет больше ни у кого в мире», - заявил эксперт.

Ранее Константин Сивков в эфире НСН пояснил, почему Вооруженным силам России не требуется создание крылатой ракеты «Буревестник», пять испытаний которой закончились аварией.

