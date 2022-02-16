В Швеции оценили боеготовность российской армии
Российские вооруженные силы являются самыми мощными в Европе. Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet со ссылкой на соответствующий опрос.
Согласно источнику, сейчас Россия показывает самую высокую боеготовность. В опросе отдельно выделили мобильность, оперативность, технический потенциал российских войск, а также наличие вооружения нового поколения: противоспутниковое и сверхзвуковое оружие.
В шведском издании подчеркнули, что сейчас РФ обладает высоко функциональной армией, которая может проводить операции даже в дали от собственных границ. Отмечается, что Россия сотрудничает с Китаем в рамках разработки и производства нового оружия и проведения совместных военных учений.
При этом в источнике добавили, что в США наоборот уже долгое время не уделяли должного внимания модернизации армии и вооружения.
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