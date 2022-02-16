В Швеции оценили боеготовность российской армии

В шведском издании подчеркнули, что сейчас РФ обладает высоко функциональной армией, которая может проводить операции даже в дали от собственных границ. Отмечается, что Россия сотрудничает с Китаем в рамках разработки и производства нового оружия и проведения совместных военных учений.

При этом в источнике добавили, что в США наоборот уже долгое время не уделяли должного внимания модернизации армии и вооружения.