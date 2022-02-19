В Кремле сообщили подробности учений сил стратегического сдерживания

Пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням произвели корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов.

Сообщается, что ракету наземного базирования «Искандер» военные запустили в Астраханской области на полигоне «Капустин Яр», а из района испытательного космодрома «Плесецк» был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка. Об этом пишет Газета.ru.

С помощью крылатых ракет воздушного базирования, выпушенных стратегическими ракетоносцами дальней авиации Ту-95мс, поражены цели на полигонах «Пембой» и «Кура».

В Баренцевом море атомный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Карелия» поразил цели баллистической ракетой «Синева» на полигоне «Кура».

Президент России Владимир Путин наблюдал за ходом учений вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ситуационном центре.

