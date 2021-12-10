Военный эксперт не исключил всеобщую ядерную войну

Эксперт напомнил о попытках бомбардировщиков B-52 пролететь над Крымом на расстоянии 30 км, а также об едва не столкнувшихся в небе самолёте-разведчике RC-135 ВВС США и пассажирским Airbus, летевшим из Тель-Авива в Москву.

По его словам, подобные инциденты могут привести к случайным столкновениям, которые могут перерости в локальную войну, а затем и во всеобщую ядерную.

Также Кнутов вспомнил призыв одного из конгрессменов США, который заявил о необходимости ударить по черноморским кораблям и развязать войну.

«Если такое событие произойдёт, то военные действия не ограничатся Черноморским бассейном, тут же будет нанесён удар нашими стратегическими силами по центрам принятия решений – это Вашингтон и Брюссель. Таким образом, это все может вылиться... фактически в Третью мировую войну», – заключил собеседник «Радио 1».

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил.

