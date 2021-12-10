Военный эксперт не исключил всеобщую ядерную войну
Полковник в отставке, военный эксперт и директор Музея войск ПВО РФ в Балашихе Юрий Кнутов заявил, что безответственность руководства США может стать причиной локальной, а затем и всемирной ядерной войны.
Эксперт напомнил о попытках бомбардировщиков B-52 пролететь над Крымом на расстоянии 30 км, а также об едва не столкнувшихся в небе самолёте-разведчике RC-135 ВВС США и пассажирским Airbus, летевшим из Тель-Авива в Москву.
По его словам, подобные инциденты могут привести к случайным столкновениям, которые могут перерости в локальную войну, а затем и во всеобщую ядерную.
Также Кнутов вспомнил призыв одного из конгрессменов США, который заявил о необходимости ударить по черноморским кораблям и развязать войну.
«Если такое событие произойдёт, то военные действия не ограничатся Черноморским бассейном, тут же будет нанесён удар нашими стратегическими силами по центрам принятия решений – это Вашингтон и Брюссель. Таким образом, это все может вылиться... фактически в Третью мировую войну», – заключил собеседник «Радио 1».
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
- В РПЦ заявили о вреде абортов для женщин
- Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
- Следствие поменяло версию гибели подполковника Росгвардии в Тульской области
- «Большая ошибка». Директор «Ленкома» раскритиковал уход Певцова в Госдуму
- Военный эксперт не исключил всеобщую ядерную войну
- Песков прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе
- МИД РФ: действия корабля ВМС Украины в Азовском море являются провокацией
- СМИ: жена российского священника обвинила его в растрате денег храма
- Минздрав: Омикрон-штамм может повлиять на методы лечения коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru