Военный эксперт не исключил всеобщую ядерную войну

Полковник в отставке, военный эксперт и директор Музея войск ПВО РФ в Балашихе Юрий Кнутов заявил, что безответственность руководства США может стать причиной локальной, а затем и всемирной ядерной войны.

Шойгу заявил, что США отработали вариант применения ядерного оружия против России

Эксперт напомнил о попытках бомбардировщиков B-52 пролететь над Крымом на расстоянии 30 км, а также об едва не столкнувшихся в небе самолёте-разведчике RC-135 ВВС США и пассажирским Airbus, летевшим из Тель-Авива в Москву.

По его словам, подобные инциденты могут привести к случайным столкновениям, которые могут перерости в локальную войну, а затем и во всеобщую ядерную.

Также Кнутов вспомнил призыв одного из конгрессменов США, который заявил о необходимости ударить по черноморским кораблям и развязать войну.

«Если такое событие произойдёт, то военные действия не ограничатся Черноморским бассейном, тут же будет нанесён удар нашими стратегическими силами по центрам принятия решений – это Вашингтон и Брюссель. Таким образом, это все может вылиться... фактически в Третью мировую войну», – заключил собеседник «Радио 1».

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил.

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ФОТО: flickr.com // Alexey T
ТЕГИ:ЭкспертыВойнаЯдерный Удар
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