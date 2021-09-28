The Military Watch назвал универсальный российский истребитель

Новая ракета малой дальности Р-74М класса «воздух-воздух» делает российские истребители МиГ-31 одними из самых универсальных самолетов Воздушно-космических сил России, сообщает The Military Watch.

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По данным издания, МиГ-31 оснастили радиолокационной станцией «Заслон-М» и ракетами с дальностью в 400 километров, которые придают воздушному судну преимущество при поражении целей за пределами визуальной видимости.

Конструкция МиГ-31, который предназначен для перехвата воздушных целей, определила его недостатки в ближнем бою. Журнал пишет, что истребитель-перехватчик менее эффективен в ближнем бою и практически «не способен выполнять сложные маневры». А радар МиГ-31 предназначен для поражения целей на больших дистанциях.

Однако ракета Р-74М компенсирует недоставки ближнего боя, позволяя ликвидировать маневренные цели. Ракета также обеспечивает поражение целей, находящихся на дальности от 300 метров.

Напомним, в июле текущего года истребитель МиГ-31 поднимался в воздух у побережья Камчатки для сопровождения над Тихим океаном патрульного самолета Р-8А «Посейдон» военно-морских сил США.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВКС РФИстребители
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