Швеция вызвала посла России Беляева в МИД
МИД Швеции вызвал посла РФ в Стокгольме Сергея Беляева. Во время встречи российский дипломат отверг обвинения в адрес Москвы в якобы нарушении воздушного пространства Польши и предполагаемых провокациях в Дании. Об этом сообщает RT.
По информации диппредставительства, Беляев дополнительно напомнил, что Кремль неоднократно заявлял об отсутствии ударов по территории государств-членов Европейского союза.
Ранее Стокгольм выразил протест российскому послу из-за Украины. Королевство пошло на такой шаг в связи с ударами Вооруженных сил РФ по территориям киевского режима. Дипломат же акцентировал внимание собеседников на непрекращающихся нападениях на Запорожскую атомную электростанцию.
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