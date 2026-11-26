По информации диппредставительства, Беляев дополнительно напомнил, что Кремль неоднократно заявлял об отсутствии ударов по территории государств-членов Европейского союза.



Ранее Стокгольм выразил протест российскому послу из-за Украины. Королевство пошло на такой шаг в связи с ударами Вооруженных сил РФ по территориям киевского режима. Дипломат же акцентировал внимание собеседников на непрекращающихся нападениях на Запорожскую атомную электростанцию.

