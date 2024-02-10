Дрон атакует: Россия на 60 процентов увеличила производство БПЛА
В России наращивают производство дронов и высокоточного оружия. Новые разработки для беспилотников показали министру обороны РФ Сергею Шойгу на предприятиях концерна «Калашников» в Удмуртии.
Министр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Об этом сообщили в Минобороны.
Министру доложили об открытии новых цехов с 2022 года, их запуск позволил на 60% увеличить объем производства дронов. Как отметили в Минобороны, на фоне ввода новых мощностей вдвое вырастет производство высокоточного оружия, в частности, управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», зенитных управляемых ракет «Стрела», управляемых артснарядов «Китолов-2».
Также Шойгу продемонстрировали новые композитные материалы, используемые в создании беспилотников и повышающие их живучесть.
«На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, министру обороны ... представили новые образцы разведывательных и ударных БпЛА», — говорится в сообщении министерства.
Летательные аппараты доработали с учетом опыта их применения в специальной военной операции.
Сотрудники организации разработали собственную программу обучения и повышения квалификации расчетов БПЛА для быстрого освоения и эффективного применения устройств.
Запад, стремясь ограничить возможности России в создании новых БПЛА, ввел санкции в отношении российского конструктора Александра Захарова, его супруги Светланы и троих его детей за то, что он участвовал в разработке беспилотников «Ланцет».
Ограничения коснулись и научных школ. Завкафедрой СМ4 (Высокоточные летательные аппараты) МГТУ имени Баумана Виктор Селиванов заявил НСН, что США ввели санкции против вуза, признав, что из-за него российское вооружение превосходит американское.
«Бауманка всегда была главным техническим центром подготовки в области ракетостроения и космоса со времен Сергея Королева. Во-вторых, МГТУ имени Баумана — это многопрофильный технический вуз, у нас достаточно мощные школы. Полагаю, что США думают, что наш вуз имеет отношение к тому, что российское вооружение превосходит американское. Но их санкции ни на что не повлияют и обучению студентов не помешают. Космос, оборонка, вся радиоэлектроника, информационные технологии, искусственны», - заявил он.
Российские территории постоянно подвергаются атакам Украины с помощью дронов. Три украинских беспилотника самолетного типа перехватили и уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны 10 декабря.
Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», - сообщил утром в субботу губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале..
Беспилотники стали одним из наиболее дешевых и эффективных военных средств в ходе проведения специальной военной операции. В связи с этим стороны конфликта стремятся улучшить характеристики БПЛА.
Первое открытое программное обеспечение для беспилотников разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Софт позволяет управлять беспилотниками, наземными станциями связи, различной полезной нагрузкой. По словам гендиректора «АСВ софт» Алексея Волошкевича, это первая подобная разработка в России. Благодаря программе один оператор может одновременно управлять несколькими беспилотниками. Кроме того, ПО поддерживает командный режим, когда несколько операторов управляют одним или несколькими устройствами. Софт работает на всех типах операционных систем.
«В нашем ПО заложена система плагинов на всех уровнях, таким образом, все разработчики могут писать закрытую часть только под себя и продавать своим клиентам, условно пользуясь нашим ПО и дописывая только те модули, которые им необходимы. Ну или обращаясь к нам, чтобы мы дописали, адаптировали под них», — указал Волошкевич.
Украинская сторона использует беспилотники не только в воздухе, но и на воде, атакуя приграничные российские территории и Крым. Накануне в районе Крымского полуострова уничтожен украинский безэкипажный катер, сообщило Министерство обороны России в Telegram.
Беспилотный катер обнаружили около 20:30 мск. Он следовал в направлении Крыма.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», - отметили в ведомстве.
Мощности военно-промышленной компании KMZ готовы для серийного производства первых российских безэкипажных катеров в 2024 году. Об этом рассказал управляющий директор холдинга Михаил Даниленко в беседе с РИА Новости.
В текущем году KMZ должен перейти на серийный выпуск морских дронов для Минобороны. Первая опытная партия аппаратов проходит испытания в зоне специальной военной операции.
По словам Даниленко, холдинг наработал значительные компетенции и «как никогда» готов к выполнению подобных заказов.
«Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», — подчеркнул управляющий директор KMZ.
Серийное производство безэкипажных катеров начнут в случае положительных результатов их испытаний.
Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для украинской армии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигуристке Косторной прооперируют плечо в Москве
- В России собираются запретить российскую рекламу на интернет-площадках иноагентов
- Высылка за скандал? В России поспорили о преступности среди мигрантов
- Глава Института демографии: Мигранты совершили 2% преступлений в РФ в 2022 году
- Два украинских дрона уничтожили над Брянской областью
- Гладков: ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
- ФСИН: Экс-полковника Захарченко отправили в ШИЗО за нарушение распорядка
- Дрон атакует: Россия на 60 процентов увеличила производство БПЛА
- В Казани студенты университета ушли из зала во время лекции Мизулиной
- Шойгу проверил производство беспилотников в Удмуртии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru