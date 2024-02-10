Дрон атакует: Россия на 60 процентов увеличила производство БПЛА

Министру доложили об открытии новых цехов с 2022 года, их запуск позволил на 60% увеличить объем производства дронов. Как отметили в Минобороны, на фоне ввода новых мощностей вдвое вырастет производство высокоточного оружия, в частности, управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», зенитных управляемых ракет «Стрела», управляемых артснарядов «Китолов-2».

Также Шойгу продемонстрировали новые композитные материалы, используемые в создании беспилотников и повышающие их живучесть.

«На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, министру обороны ... представили новые образцы разведывательных и ударных БпЛА», — говорится в сообщении министерства.

Летательные аппараты доработали с учетом опыта их применения в специальной военной операции.

Сотрудники организации разработали собственную программу обучения и повышения квалификации расчетов БПЛА для быстрого освоения и эффективного применения устройств.