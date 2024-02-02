«Алмаз-Антей» продемонстрирует вычислительный модуль для беспилотников

Новый бортовой цифровой вычислительный модуль для беспилотников впервые продемонстрирует на выставке-форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024 концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту САУ

Отмечается, что модуль можно размещать в различных типах дронов для управления ими. Он разработан для унификации бортового оборудования с применением изготовленной в России электронной компонентной базы. Кроме того, модуль оснащен российской операционной системой реального времени.

Также «Алмаз-Антей» продемонстрирует дронопорты «Эри-Мини» и «Коптер-Л01-5» для БПЛА-перехватчиков. Они способны своевременно противостоять нарушителям воздушного пространства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:ВыставкаБеспилотникиВооружение

Горячие новости

Все новости

партнеры