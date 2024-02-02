«Алмаз-Антей» продемонстрирует вычислительный модуль для беспилотников
Новый бортовой цифровой вычислительный модуль для беспилотников впервые продемонстрирует на выставке-форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024 концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.
Отмечается, что модуль можно размещать в различных типах дронов для управления ими. Он разработан для унификации бортового оборудования с применением изготовленной в России электронной компонентной базы. Кроме того, модуль оснащен российской операционной системой реального времени.
Также «Алмаз-Антей» продемонстрирует дронопорты «Эри-Мини» и «Коптер-Л01-5» для БПЛА-перехватчиков. Они способны своевременно противостоять нарушителям воздушного пространства.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru