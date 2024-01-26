В России создали самый быстрый на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»
Дрон-конвертоплан «Ловкий», который летает быстрее всех аппаратов в зоне специальной военной операции, создали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика «Хардберри-РусФактор».
«Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час», — рассказал гендиректор компании Алексей Герман.
По его словам, дрон взлетает как обычный квадрокоптер, затем самостоятельно разгоняется в воздухе и летит как самолет по законам аэродинамики. «Ловкий» тратит на 70% меньше энергии, чем квадрокоптеры, и может в 2,5 раза дольше находиться в воздухе.
Дальность полета и передачи данных БПЛА составляет до 50 километров, высота его полета — до пяти километров, а продолжительность — 1,5 часа. Экспериментальный образец дрона, предназначенного для разведки и корректировки огня, передали бойцам в зону СВО. По итогам эксплуатации в аппарате доработали винтомоторную группу, увеличили его грузоподъемность и приняли решение выполнить итоговый вариант дрона в карбоне.
Беспилотник получил патенты на промышленный образец и программное обеспечение. Компания-разработчик работает над привлечением инвесторов для наладки серийного производства изделия.
Ранее Национальная технологическая инициатива сообщила о создании уникального беспилотника «Бегалет-Мираж», который способен находиться в воздухе до 12 часов, напоминает телеканал «360».
Между тем в России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп и сопровождения техники в зоне СВО, пишет Ura.ru.
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