В России создали самый быстрый на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»

«Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час», — рассказал гендиректор компании Алексей Герман.

По его словам, дрон взлетает как обычный квадрокоптер, затем самостоятельно разгоняется в воздухе и летит как самолет по законам аэродинамики. «Ловкий» тратит на 70% меньше энергии, чем квадрокоптеры, и может в 2,5 раза дольше находиться в воздухе.

Дальность полета и передачи данных БПЛА составляет до 50 километров, высота его полета — до пяти километров, а продолжительность — 1,5 часа. Экспериментальный образец дрона, предназначенного для разведки и корректировки огня, передали бойцам в зону СВО. По итогам эксплуатации в аппарате доработали винтомоторную группу, увеличили его грузоподъемность и приняли решение выполнить итоговый вариант дрона в карбоне.

Беспилотник получил патенты на промышленный образец и программное обеспечение. Компания-разработчик работает над привлечением инвесторов для наладки серийного производства изделия.

Ранее Национальная технологическая инициатива сообщила о создании уникального беспилотника «Бегалет-Мираж», который способен находиться в воздухе до 12 часов, напоминает телеканал «360».

Между тем в России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп и сопровождения техники в зоне СВО, пишет Ura.ru.

