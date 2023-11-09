Российским военным передали дроны «Жириновский»

Подразделения российской армии получили первую партию новых беспилотников-камикадзе «Жириновский». Как сообщает ТАСС, беспилотники, названные в честь покойного основателя ЛДПР, передал военным нынешний лидер партии Леонид Слуцкий.

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Церемония передачи аппаратов прошла в Симферополе. Пока российские военные получили 10 дронов-камикадзе, которые были изготовлены волонтерами «Рокот-центра 33» по заказу ЛДПР.

«Мы сейчас имеем дело с одной из нескольких десятков компаний, которые при координации ЛДПР работают над разработкой и выпуском беспилотных летательных аппаратов. То, что мы сейчас видим - очень востребованный беспилотник на передовой», - указал Слуцкий.

Дроны-камикадзе «Жириновский» могут летать в любую погоду на расстояние до 12 км и перевозить до 3 кг груза. Отмечается, что беспилотники уже были проверены в боевых условиях. Предполагается использовать их в зоне спецоперации на херсонском направлении.

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков для украинской армии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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