Кабмин направит 8,3 млрд на оснащение школ оборудованием для изучения дронов
Правительство РФ выделит 8,3 миллиарда рублей на оснащение российских школ и колледжей оборудованием, необходимым для изучения беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости.
Финансирование будет происходить в рамках проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Как отмечается, обучение по новой дисциплине будет вестись через дополнительные образовательные программы, которые будут доступны более чем в 550 образовательных организациях. Учащиеся будут изучать процессы разработки, производства и эксплуатации беспилотников.
Ранее стало известно, что в российских школах будут изучать применение беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru