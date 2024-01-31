Кабмин направит 8,3 млрд на оснащение школ оборудованием для изучения дронов

Финансирование будет происходить в рамках проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

Как отмечается, обучение по новой дисциплине будет вестись через дополнительные образовательные программы, которые будут доступны более чем в 550 образовательных организациях. Учащиеся будут изучать процессы разработки, производства и эксплуатации беспилотников.

Ранее стало известно, что в российских школах будут изучать применение беспилотников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

