Путин заявил, что российское вооружение превосходит натовское

На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он указал, что нужно не просто реагировать, но реагировать быстро, а также делать свои более эффективные средства.

По его словам, российская оборонная промышленность в этом плане «демонстрирует очень хорошие и темпы, и качество работы».

«Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени – там в чём-то оно и уступает, но не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят, это очевидный факт», - заключил глава государства.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2023 году поставили Вооруженным силам РФ более 100 новых и отремонтированных самолетов, 3,5 тысячи беспилотников и 150 вертолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

