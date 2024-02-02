Путин заявил, что российское вооружение превосходит натовское
Президент РФ Владимир Путин заявил, что успеха на поле боя добивается тот, «кто быстро реагирует на средства поражения противника», сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле он указал, что нужно не просто реагировать, но реагировать быстро, а также делать свои более эффективные средства.
По его словам, российская оборонная промышленность в этом плане «демонстрирует очень хорошие и темпы, и качество работы».
«Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени – там в чём-то оно и уступает, но не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят, это очевидный факт», - заключил глава государства.
Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2023 году поставили Вооруженным силам РФ более 100 новых и отремонтированных самолетов, 3,5 тысячи беспилотников и 150 вертолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru