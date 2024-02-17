«Авдеевский апокалипсис»: Зеленский сдает укрепрайон за деньги Запада
Части ВСУ в окружении в Авдеевки ждет участь военных в «Азовстали», пока Зеленский торгует их жизнями на Западе.
Угроза частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) попасть в окружение в Авдеевке стала причиной их отступления. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.
Военный корреспондент Александр Сладков пока не верит в то, что ВСУ ушли из Авдеевки. Он полагает, что украинское командование лишь объявило о выводе своих войск из населенного пункта. По данным Сладкова, пленные украинские военные утверждают, что приказа уходить не было. Бои в Авдеевке продолжаются, окруженные части ВСУ продолжают контролировать часть города. Но при этом военкор уверен, что «сейчас уже начался авдеевский апокалипсис для ВСУ».
«Финал для украинских военных будет ужасен, это уже не элегантный финиш «Азова» в Мариуполе. Ведь 3-я штурмовая бригада ВСУ (воюющая в Авдеевке – прим. НСН) создана на основе того старого «Азова». Тут времени на гуманность может и не хватить. Уговаривать никто никого долго не будет. Мы уже брали «Азов» в плен, вон они, уже дома, главных так точно обменяли. Пожалеют ли их второй раз? Интересный вопрос, правда?» – задается вопросом Сладков в Telegram-канале.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с НСН заявил, что освобождение Авдеевки российскими военными обеспечит безопасность жителям Донецка и близлежащих городов, так как этот район регулярно обстреливается именно из окрестностей Авдеевки. Он также отметил, что местный завод Коксохим, на территории которого скрываются украинские боевики, ждет участь Азовстали в Мариуполе.
«Авдеевка – один из самых укрепленных районов, его укрепляли с 2014 года, используя в том числе и Коксохим. По сути, это пригород Донецка, откуда обстреливали Донецк и близлежащие города. Сейчас мы видим, что враг покидает позиции, а ВС РФ формируют котел. Коксохим, я думаю, ждет та же участь, что и настигла Азовсталь в Мариуполе. Такая ситуация сложила в основном из-за самонадеянности врага, а также благодаря нашей сильной подготовке авиации, артиллерии крупного калибра, накопленного боевого опыта», - сказал собеседник НСН.
Зеленский подтвердил сдачу Авдеевки, якобы «чтобы сберечь жизни солдат», цитирует его военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он иронизирует над тем, что украинская сторона попытается оправдать отступление из Авдеевки тем, что ВСУ «истощили российские силы», а украинцам «постараются объяснить, что "так будет даже лучше"».
«Подумаешь, всего лишь сдали главный укрепрайон на Донецком направлении, в который за 10 лет были влиты миллионы тонн бетона и который укропропаганда сотни раз объявляла неприступным», – напомнил Котенок.
По мнению российского военного эксперта Владислава Шурыгина, сдача Авдеевки Украиной «показывает, что ничего не получается у ВСУ и с переходом в глухую оборону и стратегией "войны на истощение"». При этом эксперт не смоневается, что президент Украины Владимир Зеленский использует неудачную военную операцию ВСУ для того, чтобы получить как можно больше денег от западных партнеров для военного ответа России. Об этом Шурыгин заявил в своем Telegram-канале «Рамзай».
«Очевидно, что и из этого разгрома Зеленский попытается выжать максимум. Утрата Авдеевки станет сегодня одним из главных его аргументов на встречах в ходе Мюнхенской конференции, куда он прибыл вчера. Размахивая кровавой тряпкой Авдеевки, Зеленский будет давить на западных союзников требуя денег и оружия, пугая их призраком разгрома Украины и проигрыша Западом войны против России. И это позволяет предположить, что сдача Авдеевки была с ним согласована. Сырский вполне мог ещё несколько дней, и даже недель, заставлять ВСУ держаться за город, но, как говорится, дорога ложка к обеду, а сдача Авдеевки к Мюнхенскому вояжу Зеленского», – напомнил военный эксперт.
Агентство Bloomberg сообщило, что украинский президент Владимир Зеленский планирует турне по западноевропейским странам, чтобы ускорить передачу военной помощи Киеву. По данным агентства, глава государства намерен посетить Францию и Германию, поучаствовать в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности с 15 по 18 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сомневается в правдивости оправданий Зеленского военного провала в Авдеевке из-за желания «сохранить жизни людей».
«Нет, не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Всё остальное для них значения не имеет», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью британской газете Guardian признал, что Авдеевка имеет не только символическое значение.По его словам, данный населённый пункт имеет оперативную важность, Вооружённым силам РФ он необходим для контроля района вокруг Донецка. Он подчеркнул, что если Вооружённые силы Украины потеряют город, то российская армия сможет «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыкальный клип о Екатеринбурге победил на фестивале короткометражного кино
- «Авдеевский апокалипсис»: Зеленский сдает укрепрайон за деньги Запада
- Пять человек пострадали при ДТП на северо-западе Москвы
- Захарова: Киев выводит войска из Авдеевки не для спасения жизней
- Зеленский раскрыл причину отступления из Авдеевки
- Село Кульбаки Курской области подверглось восьми обстрелам
- Режиссер Учитель перенес начало съемок фильма о Шостаковиче на весну
- В России возникают новые профессии из-за развития нейросетей
- В Германии возмутились из-за отношения украинских беженцев к бесплатным продуктам
- Старовойт: БПЛА уничтожен над Курчатовом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru