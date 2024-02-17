«Авдеевский апокалипсис»: Зеленский сдает укрепрайон за деньги Запада

Зеленский подтвердил сдачу Авдеевки, якобы «чтобы сберечь жизни солдат», цитирует его военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он иронизирует над тем, что украинская сторона попытается оправдать отступление из Авдеевки тем, что ВСУ «истощили российские силы», а украинцам «постараются объяснить, что "так будет даже лучше"».



«Подумаешь, всего лишь сдали главный укрепрайон на Донецком направлении, в который за 10 лет были влиты миллионы тонн бетона и который укропропаганда сотни раз объявляла неприступным», – напомнил Котенок.

По мнению российского военного эксперта Владислава Шурыгина, сдача Авдеевки Украиной «показывает, что ничего не получается у ВСУ и с переходом в глухую оборону и стратегией "войны на истощение"». При этом эксперт не смоневается, что президент Украины Владимир Зеленский использует неудачную военную операцию ВСУ для того, чтобы получить как можно больше денег от западных партнеров для военного ответа России. Об этом Шурыгин заявил в своем Telegram-канале «Рамзай».



«Очевидно, что и из этого разгрома Зеленский попытается выжать максимум. Утрата Авдеевки станет сегодня одним из главных его аргументов на встречах в ходе Мюнхенской конференции, куда он прибыл вчера. Размахивая кровавой тряпкой Авдеевки, Зеленский будет давить на западных союзников требуя денег и оружия, пугая их призраком разгрома Украины и проигрыша Западом войны против России. И это позволяет предположить, что сдача Авдеевки была с ним согласована. Сырский вполне мог ещё несколько дней, и даже недель, заставлять ВСУ держаться за город, но, как говорится, дорога ложка к обеду, а сдача Авдеевки к Мюнхенскому вояжу Зеленского», – напомнил военный эксперт.