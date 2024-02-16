СМИ: российские военные подняли флаг у стелы Авдеевки, где фотографировался Зеленский

Российские военные установили флаг РФ у стелы Авдеевки, возле которой месяц назад фотографировался президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал «360».

WP: украинские войска начали частичный отход в районе Авдеевки

Передовые подразделения Вооруженных сил России в ходе продвижения в городе водрузили флаг, отметив свои успехи в процессе штурма. Если командование ВСУ примет решение выводить личный состав, то бегство будет сопровождаться значительными потерями.

Ранее в США заявили, что для подразделений Вооруженных сил Украины в Авдеевке сложилась критическая ситуация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУУкраина

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