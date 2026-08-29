СМИ: Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса
Бывший руководитель корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс больше не числится в санкционном перечне Канады — его имя исключили из списка. Об этом стало известно из публикации официального издания Canada Gazette.
Санкционные ограничения в отношении Чубайса были введены Канадой в июне 2025 года. Позднее он обратился в Министерство иностранных дел Канады с просьбой снять санкции. В материале Canada Gazette подчёркивается, что в запросе были представлены убедительные аргументы, обосновывающие необходимость исключения из санкционного списка.
С 2014 года Канада ввела ограничительные меры в отношении свыше 3,4 тысячи физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Молдавии и Украины.
Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к бывшим топ-менеджерам, включая Чубайса, на 11,9 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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