СМИ: Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса

Санкционные ограничения в отношении Чубайса были введены Канадой в июне 2025 года. Позднее он обратился в Министерство иностранных дел Канады с просьбой снять санкции. В материале Canada Gazette подчёркивается, что в запросе были представлены убедительные аргументы, обосновывающие необходимость исключения из санкционного списка.



С 2014 года Канада ввела ограничительные меры в отношении свыше 3,4 тысячи физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Молдавии и Украины.

Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к бывшим топ-менеджерам, включая Чубайса, на 11,9 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

