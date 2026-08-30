СМИ: Мировой экономике грозит хаос из-за потепления Тихого океана
Аномальное потепление в Тихом океане из-за Эль-Ниньо начало влиять на мировую экономику, сообщает The Wall Street Journal.
Под угрозой находятся морские перевозки, добыча меди и производство кормов для животных. Сокращение поставок рыбной муки после ограничения вылова анчоусов в Перу привело к росту спроса на альтернативные источники белка.
Кроме того, Эль-Ниньо осложнил работу Панамского канала из-за засухи, что привело к сокращению количества проходов судов и росту стоимости перевозок. В Чили погодные условия повлияли на добычу меди, а в Азии эксперты предупредили о рисках для урожая риса.
Климатическое явление может усилить инфляцию и замедлить рост мировой экономики особенно в развивающихся странах.
В настоящее время мировая продовольственная система зависит от бесперебойной торговли, доступной энергии и стабильного климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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