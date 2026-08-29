В «Читай-городе» назвали книги, которые летом россияне покупали чаще всего

Эксперты связывают всплеск интереса с несколькими трендами: большим спросом на сборники цитат из мультсериала «Смешарики», популярностью афоризмов Джейсона Стэтема, а также возросшим вниманием к древнегреческой мифологии — продажи книг на эту тему подскочили в 2,5 раза, что во многом обусловлено выходом кинокартины «Одиссея».



Экранизации заметно стимулировали интерес и к другим произведениям. Так, спрос на роман «Счёт» Эль Кеннеди вырос десятикратно, а на «Сделку» того же автора — почти в 9 раз. Существенно прибавили в продажах и книги Энди Вейера: «Проект „Аве Мария“» стали покупать в 5 раз чаще, а «Марсианина» — в 4 раза.



Влияние соцсетей и общего информационного фона тоже оказалось ощутимым. Благодаря активности в онлайн‑пространстве в 5 раз вырос спрос на повесть Сартра «Ставок больше нет», а повышенный интерес к отечественной истории подтолкнул продажи издания Радзинского «Цари Романовы» — их стали приобретать в 10 раз активнее. Кроме того, вдвое увеличился спрос на роман Чака Паланика «Уцелевший», а совокупные продажи 20 книг Харуки Мураками за год выросли на 100%.



В десятке самых востребованных художественных произведений за период с июня по август 2026 года оказались: «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, сборник цитат «Смешариков», «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной, антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла, мелодрама «Спеши любить» Николаса Спаркса, детектив «Ванильный убийца» Питера Боланда, третий том «Точки зрения Всеведущего читателя» от singNsong, готический роман «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Отпустить 10‑го» Хлои Уолш и философско‑психологическая книга «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля.



Среди прикладной и нон‑фикшн‑литературы наибольшим спросом пользовались: «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Атомные привычки» Джеймса Клира, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона, «Искусство любить» Эриха Фромма, «Сказать жизни „Да!“» Виктора Франкла, «Наедине с собой» Марка Аврелия, официальная кулинарная книга по вселенной «Смешариков», «Я слишком много думаю» Хэ Нам Ким, «Государь» Никколо Макиавелли и «Все ответы внутри тебя» Джозефа Нгуена.

Ранее в книжном сервисе «Литрес» рассказали НСН, что с января по август интерес к книгам по политологии в России вырос на 78% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

