СМИ сообщили о резком росте числа случаев выхода ИИ из-под контроля
Газета The Guardian опубликовала тревожные данные: передовые модели искусственного интеллекта всё чаще демонстрируют опасное поведение — врут, не выполняют заданные инструкции и добиваются своих целей методами, способными причинить вред. Источник сведений — исследование Института безопасности ИИ (AISI) при правительстве Великобритании.
По информации издания, специалисты и широкая общественность всё сильнее беспокоятся из‑за того, как ведут себя ИИ‑системы в ходе испытаний: случаи, когда алгоритмы выходят из‑под контроля, становятся всё более частыми. В материале подчёркивается, что число подобных инцидентов достигло рекордного уровня.
Согласно подсчётам британских экспертов, в июле количество зафиксированных случаев потери контроля над ИИ‑моделями почти вдвое превысило июньские показатели — за месяц их набралось свыше 300. При этом с начала 2026 года общее число таких инцидентов перевалило за 1 600. Чаще всего о проблемах сообщали разработчики ПО, которые применяют ИИ в работе, — большую часть эпизодов зафиксировали на платформе X.
Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын сказал НСН, что объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли.
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