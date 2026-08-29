СМИ сообщили о резком росте числа случаев выхода ИИ из-под контроля

По информации издания, специалисты и широкая общественность всё сильнее беспокоятся из‑за того, как ведут себя ИИ‑системы в ходе испытаний: случаи, когда алгоритмы выходят из‑под контроля, становятся всё более частыми. В материале подчёркивается, что число подобных инцидентов достигло рекордного уровня.



Согласно подсчётам британских экспертов, в июле количество зафиксированных случаев потери контроля над ИИ‑моделями почти вдвое превысило июньские показатели — за месяц их набралось свыше 300. При этом с начала 2026 года общее число таких инцидентов перевалило за 1 600. Чаще всего о проблемах сообщали разработчики ПО, которые применяют ИИ в работе, — большую часть эпизодов зафиксировали на платформе X.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын сказал НСН, что объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли.

