Главком ВСУ заявил о выводе военных из Авдеевки
Подразделения украинских Вооруженных сил выходят из Авдеевки и переходят к обороне. Об этом сообщил в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Исходя из оперативной обстановки ... во избежание окружения и [с целью] сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в заявлении главкома.
Сырский добавил, что ВСУ принимают меры для стабилизации обстановки и удержания занятых позиций.
При этом командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военные уже вышли из Авдеевки на «заранее подготовленные позиции».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru