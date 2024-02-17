Главком ВСУ заявил о выводе военных из Авдеевки

«Исходя из оперативной обстановки ... во избежание окружения и [с целью] сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в заявлении главкома.

Сырский добавил, что ВСУ принимают меры для стабилизации обстановки и удержания занятых позиций.

При этом командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военные уже вышли из Авдеевки на «заранее подготовленные позиции».

