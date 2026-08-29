Умер актер «Обратной стороны Луны» Макс Максимов
Утром 29 августа ушёл из жизни актёр и клоун Сергей Максимов, более известный как Макс Максимов. Артисту было 80 лет — он не дожил до своего 81‑го дня рождения всего несколько дней. О смерти Максимова ТАСС рассказала его супруга.
«Он умер сегодня утром», — подтвердила вдова артиста.
Сергей Максимов появился на свет в Москве 5 августа 1946 года. Профессиональное образование он получил в Творческой мастерской клоунских жанров, а затем окончил режиссёрский факультет ГИТИСа. В творческой биографии Максимова — работа в Союзгосцирке в качестве клоуна‑акробата и съёмки более чем в 20 кинопроектах. Зрители помнят его по ролям в таких картинах, как «Обратная сторона Луны», «Охотники за бриллиантами», «Доктор Живаго», «Страна Чудес», «Летучая мышь» и «Десантный Батя».
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