Захарова: Киев выводит войска из Авдеевки не для спасения жизней

Так дипломат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что решение об отходе принято ради того, чтобы «сохранить жизни людей».



«Решение было принято, потому что Зеленский и его команда умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», - подчеркнула Захарова.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подразделения украинских Вооруженных сил выходят из Авдеевки и переходят к обороне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

