Захарова: Киев выводит войска из Авдеевки не для спасения жизней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев решил вывести войска из Авдеевки не для того, чтобы спасти чьи-то жизни, а потому что может воевать только за деньги, передает РИА Новости.

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Так дипломат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что решение об отходе принято ради того, чтобы «сохранить жизни людей».

«Решение было принято, потому что Зеленский и его команда умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», - подчеркнула Захарова.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подразделения украинских Вооруженных сил выходят из Авдеевки и переходят к обороне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаМИД РФМария Захарова

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