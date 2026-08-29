Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе

По словам Никитина, в регионе нет заранее сформированной позиции «за» или «против» выступления рэпера: «Мы, безусловно, готовы были бы рассмотреть любые варианты».



Инициатива провести концерт в Городце ранее прозвучала от главы Городецкого округа Александра Мудрова. Он выдвинул это предложение на фоне сложностей с организацией двух запланированных концертов артиста в Санкт‑Петербурге.

В Сети в последние дни активно обсуждают, состоится ли выступление Канье Уэста в Санкт-Петербурге. «Газпром Арена» пока не подписала договор аренды с организаторами концерта, сообщила сегодня «Фонтанка». Накануне организатор выступлений агентство Say Agency заявляло, что с их стороны договор уже подписан, компания ждет ответа площадки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

