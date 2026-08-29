Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе
Власти Нижегородской области не исключают возможности организовать концерт Канье Уэста — об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, отвечая на запрос Telegram‑канала «Юнашев Live».
По словам Никитина, в регионе нет заранее сформированной позиции «за» или «против» выступления рэпера: «Мы, безусловно, готовы были бы рассмотреть любые варианты».
Инициатива провести концерт в Городце ранее прозвучала от главы Городецкого округа Александра Мудрова. Он выдвинул это предложение на фоне сложностей с организацией двух запланированных концертов артиста в Санкт‑Петербурге.
В Сети в последние дни активно обсуждают, состоится ли выступление Канье Уэста в Санкт-Петербурге. «Газпром Арена» пока не подписала договор аренды с организаторами концерта, сообщила сегодня «Фонтанка». Накануне организатор выступлений агентство Say Agency заявляло, что с их стороны договор уже подписан, компания ждет ответа площадки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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