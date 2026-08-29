«Welcome, Kanye!»: Баста пригласил Канье Уэста в тур по России
Баста в беседе со спецкором НСН пригласил Канье Уэста в путешествие по России, защитил Ваню Дмитриенко от нападок промоутеров и приоткрыл детали фильма о себе.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в беседе со спецкором НСН высказался об американском рэпере Канье Уэсте и пригласил его в путешествие по России, выразив уверенность, что просторы и красота страны способны по-настоящему впечатлить.
В Сети в последние дни активно обсуждают, состоится ли выступление Канье Уэста в Санкт-Петербурге. «Газпром Арена» пока не подписала договор аренды с организаторами концерта, сообщила сегодня «Фонтанка». Накануне организатор выступлений агентство Say Agency заявляло, что с их стороны договор уже подписан, компания ждет ответа площадки.
«Я считаю его очень талантливым музыкантом, хорошим человеком с небольшими сложностями. Жизнь его складывалась не очень просто. Психические проблемы выражались в скандалах. Он неплохой человек, идёт к своей мечте. По‑разному складывается его жизнь, непросто. 10–11 октября я буду в Краснодаре — пусть он приезжает в Краснодар, в Ростов тоже, конечно же. Надо подвигаться по России, посмотреть, как у нас замечательно и здорово. А то у нас в Москву приезжают, восхищаются — и всё. У нас огромное количество красоты — от Калининграда до Камчатки. Его просто порвёт, если он решит по России проехаться. Кукушка улетит так, что никто не поймает, когда он увидит, как прекрасна наша родина. Welcome, Kanye!» — признался артист спецкору НСН.
Летний концертный сезон 2026 года в России прошёл с размахом: крупнейшие площадки страны собрали десятки тысяч зрителей. Открыл череду масштабных шоу Леонид Агутин: 27 июня артист выступил на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге. А в середине лета, 10–11 июля, в «Лужниках» прошло двухдневное стадионное шоу Егора Крида. Фурор произвели юбилейные концерты группы «Руки Вверх!» в московских «Лужниках» 25 и 26 июля. Ещё одним ярким событием стал сольный концерт Вани Дмитриенко 2 августа в «Лужниках».
В августе 2026 года Баста проводит в «Лужниках» три масштабных стадионных концерта. 28 августа состоялось совместное выступление с Гуфом, на котором артисты исполнили как новые треки из готовящегося альбома, так и хиты из своего первого совместного релиза «Баста / Гуф», включая композицию «Моя игра». На 29 и 30 августа запланированы сольные концерты Басты, в программе которых участвуют специальные гости.
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников говорил в пресс-центре НСН, что певец Ваня Дмитриенко еще не дорос до стадионных концертов, так что его выступления на больших аренах являются ошибкой. Вакуленко же заступился за юного артиста, призвав беречь музыкантов, благодаря которым и существуют промоутеры.
«Я не воспринимаю концерты как спортивное соревнование. Площадки‑то не резиновые. Некоторые артисты заявляют, что у них бывает такое количество зрителей, которое тут просто невозможно разместить. А они всё рассказывают — у них всё больше и больше. Ваня Дмитриенко — молодец, он очень хороший парень. Не надо слушать никого. Профессиональные промоутеры — это те люди, которые существуют благодаря артистам, как и музыкальные критики, и журналисты. Артистов надо беречь. Мы со всеми своими достижениями, промахами и провалами создаём для вас работу. Мы — важное социальное явление. Они завидуют Ване Дмитриенко. Я за него только рад, как и за каждого артиста, который собирает любые площадки и занимается музыкой. Только тому, кто сам этим занимается, понятно, сколько энергии и сил на это тратится», — отметил музыкант.
Фильм «Баста. Начало игры» со Славой Копейкиным в главной роли выйдет в прокат 24 декабря. Говоря о киноленте, Баста рассказал про подготовку режиссёра, работу Копейкина и собственные принципы невмешательства в творческий процесс.
«Мне кажется, не существует полностью биографических фильмов, в которых всё достоверно показано на 100%. Владимир Познер мне сказал, что нет скучнее фильма, который на 90–100% соответствует действительности: это невозможно смотреть, это нудятина. Естественно, используется художественный вымысел — он и является двигателем картины. Это доработанное, докрученное. Фильм, а не сериал, потому что у меня не такая интересная жизнь. Можно было, конечно, придумать, что я "Мститель" или "загуститель", создать какую‑то вселенную, чтобы BadComedian (кинокритик Евгений Баженов) оторвало шифер, когда он всё это увидит. Мне кажется, всё будет достаточно гармонично. Два года шла подготовка режиссёра, были встречи с моими друзьями. Я не давал никаких советов исполнителю главной роли Славе Копейкину, потому что в этом ничего не понимаю. Я не лезу туда, в чём ничего не понимаю. Мне очень нравится то, как он играет», — добавил артист.
Ранее режиссер Стас Иванов рассказал НСН, что кино о молодом рэпере покажет его первые шаги в музыке, но не будет похоже на криминальные истории из 1990-х.
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