Летний концертный сезон 2026 года в России прошёл с размахом: крупнейшие площадки страны собрали десятки тысяч зрителей. Открыл череду масштабных шоу Леонид Агутин: 27 июня артист выступил на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге. А в середине лета, 10–11 июля, в «Лужниках» прошло двухдневное стадионное шоу Егора Крида. Фурор произвели юбилейные концерты группы «Руки Вверх!» в московских «Лужниках» 25 и 26 июля. Ещё одним ярким событием стал сольный концерт Вани Дмитриенко 2 августа в «Лужниках».

В августе 2026 года Баста проводит в «Лужниках» три масштабных стадионных концерта. 28 августа состоялось совместное выступление с Гуфом, на котором артисты исполнили как новые треки из готовящегося альбома, так и хиты из своего первого совместного релиза «Баста / Гуф», включая композицию «Моя игра». На 29 и 30 августа запланированы сольные концерты Басты, в программе которых участвуют специальные гости.

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников говорил в пресс-центре НСН, что певец Ваня Дмитриенко еще не дорос до стадионных концертов, так что его выступления на больших аренах являются ошибкой. Вакуленко же заступился за юного артиста, призвав беречь музыкантов, благодаря которым и существуют промоутеры.



«Я не воспринимаю концерты как спортивное соревнование. Площадки‑то не резиновые. Некоторые артисты заявляют, что у них бывает такое количество зрителей, которое тут просто невозможно разместить. А они всё рассказывают — у них всё больше и больше. Ваня Дмитриенко — молодец, он очень хороший парень. Не надо слушать никого. Профессиональные промоутеры — это те люди, которые существуют благодаря артистам, как и музыкальные критики, и журналисты. Артистов надо беречь. Мы со всеми своими достижениями, промахами и провалами создаём для вас работу. Мы — важное социальное явление. Они завидуют Ване Дмитриенко. Я за него только рад, как и за каждого артиста, который собирает любые площадки и занимается музыкой. Только тому, кто сам этим занимается, понятно, сколько энергии и сил на это тратится», — отметил музыкант.