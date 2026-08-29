Том Харди выпустил рэп-альбом
Том Харди, известный по ролям в кино, представил совместный рэп‑альбом с андеграундной группой Czarface — о релизе рассказало издание Variety. Пластинка под названием «Czarface Meets Frankie Pulitzer» стала результатом коллаборации актёра (который выступает в музыкальном амплуа под псевдонимом Фрэнки Пулицер) с рэперами 7L, Esoteric и Inspectah Deck (участником Wu‑Tang Clan).
Хотя Харди и раньше пробовал себя в музыке, свежий релиз особенно порадует фанатов его актёрских работ: тексты треков буквально наполнены отсылками к кино, комиксам и культовым персонажам. В них можно найти упоминания и собственных ролей Харди — например, Бейна из «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды» и Венома из одноимённой франшизы Marvel, в том числе камео в ленте «Человек‑паук: Нет пути домой».
Так, в композиции «Raw Forever» артист переплетает сразу несколько культурных референсов: вспоминает картину Мартина Скорсезе «Воскрешая мертвецов», образ Зелёного гоблина в исполнении Уиллема Дефо, героя комиксов Доктора Дума, персонажа Сержанта Рока, а также криминальную драму Сидни Люмета «Собачий полдень».
В треке «Mad Technology» Харди обращается к творчеству Стивена Кинга — в тексте звучат названия романов «Куджо» и «Мизери», а также имя актрисы Кэти Бейтс, воплотившей на экране Энни Уилкс. Кроме того, в куплете упоминаются Тор и Шеймейк Мур (голос Майлза Моралеса в анимационных фильмах о Человеке‑пауке).
Ранее звезда фильма «Молчание ягнят» британский актёр Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный музыкальный альбом «Life Is A Dream», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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