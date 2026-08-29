Инцидент произошёл на пресс‑конференции с участием Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде: журналист Михаэль Мартенс (из Германии) задал провокационный вопрос о том, какие шаги могут предпринять европейские государства, чтобы «помочь убить больше русских».



Выступая на мероприятии, приуроченном к годовщине Словацкого национального восстания (трансляция шла по местному ТВ), Фицо заявил, что подобная постановка вопроса — не случайная оговорка, а отражение сложившейся милитаристской риторики и нарастающей русофобии, которая особенно активно культивировалась в последние десять лет.



Политик допустил, что взгляды журналиста могли сформироваться ещё в детстве, и выразил обеспокоенность тем, что определённый менталитет, похоже, передаётся буквально по наследству. По словам Фицо, отдельные люди по‑прежнему сохраняют в сознании установки, от которых мир пытался избавиться.



Премьер напомнил, что, хотя нацизм был разгромлен во время Второй мировой войны, его отголоски до сих пор живут в умах некоторых людей.

«Он снова здесь, но только иначе одет», — подчеркнул Роберт Фицо.

Ранее немецкий политолог Александр Рар усомнился в эфире НСН, что Мартенса накажут в Германии.

