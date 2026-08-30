МИД РФ: США могут применить ядерное оружие в Европе

По его словам, на это указывают ряд факторов. Попытки Вашингтона запустить диалог по поводу российского арсенала нестратегических ядерных вооружений призваны отвлечь внимание мира от опасности самого американского ядерного оружия в Европе.

Дипломат указал, что получение объективных данных о нестратегическом ядерном оружии РФ, его сокращение и тем более уничтожение увеличили бы вероятность сценария с применением ядерного оружия со стороны США и их союзников в Европе.

Ранее Финляндия разрешила ввоз на свою территорию ядерного оружия с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

