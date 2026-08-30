МИД РФ: США могут применить ядерное оружие в Европе
Американские власти всерьез рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий, сообщает RT со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Андрея Белоусова.
По его словам, на это указывают ряд факторов. Попытки Вашингтона запустить диалог по поводу российского арсенала нестратегических ядерных вооружений призваны отвлечь внимание мира от опасности самого американского ядерного оружия в Европе.
Дипломат указал, что получение объективных данных о нестратегическом ядерном оружии РФ, его сокращение и тем более уничтожение увеличили бы вероятность сценария с применением ядерного оружия со стороны США и их союзников в Европе.
Ранее Финляндия разрешила ввоз на свою территорию ядерного оружия с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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