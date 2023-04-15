Боец «Вагнера» заявил, что украинских пограничников используют как заградотряды
Пограничники, переброшенные с Западной Украины в Артемовск в Донецкой народной республике, служат как заградотряды и не дают мобилизованным ВСУ отступать. Об этом заявил Новости боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.
Российский боец рассказал, что штурмовики взяли в плен одного из украинских пограничников, который был в армии с 2013 года. По словам военнопленного, он «ни в кого не стрелял и тому подобное, служил на границе». Однако жители Артемовска отмечали, что украинскую погранслужбу используют в качестве заградотрядов.
«Они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны) ... отступать им не дают эти погранвойска», — подчеркнул боец.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru