Боец «Вагнера» заявил, что украинских пограничников используют как заградотряды

Российский боец рассказал, что штурмовики взяли в плен одного из украинских пограничников, который был в армии с 2013 года. По словам военнопленного, он «ни в кого не стрелял и тому подобное, служил на границе». Однако жители Артемовска отмечали, что украинскую погранслужбу используют в качестве заградотрядов.

«Они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны) ... отступать им не дают эти погранвойска», — подчеркнул боец.

