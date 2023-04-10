СМИ: Киев перебрасывает солдат в Артемовск без подготовки
Дела у командования ВСУ в Артемовске (Бахмут) обстоят не лучшим образом, заявил в беседе с РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».
Военнослужащий сообщил о большом числе украинских пленных. По его словам, командование ВСУ бросает в атаку неподготовленных солдат.
Боец «Вагнера» отметил, что только что прибывшие на передовую солдаты не знают направления наступления и отступления. Он предположил, что Киев пытается вывести из Артемовска наиболее опытные подразделения.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, стратегически важный город «юридически взят», пишет «Радиоточка НСН».
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