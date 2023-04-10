СМИ: Киев перебрасывает солдат в Артемовск без подготовки

Военнослужащий сообщил о большом числе украинских пленных. По его словам, командование ВСУ бросает в атаку неподготовленных солдат.

Боец «Вагнера» отметил, что только что прибывшие на передовую солдаты не знают направления наступления и отступления. Он предположил, что Киев пытается вывести из Артемовска наиболее опытные подразделения.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении российского флага над зданием администрации Артемовска. По его словам, стратегически важный город «юридически взят», пишет «Радиоточка НСН».

