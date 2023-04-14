В ЧВК «Вагнер» заявили, что ВСУ обороняют Артемовск «живыми щитами»
Украинская армия удерживает Артемовск (украинское название - Бахмут) с помощью «живых щитов» из своих военных. Об этом заявил один из командиров частной военной компании «Вагнер», принимавший участие в штурме центра города.
По словам военного, ВСУ не готовились к обороне, «ее не было вообще».
«Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — отметил командир в беседе с РИА Новости.
Боец указал, что украинские солдаты не пользовались окопами и прятались в домах Артемовска, отмечает телеканал «360». Впоследствии они практически не оказывали сопротивления: «парни заскочили и все заняли».
По словам другого бойца ЧВК «Вагнер», подразделение группы взяло в плен очередных солдат ВСУ, которых неправильно расположило украинское командование.
«Были неверно выбраны сектора наблюдения, стрельбы. У них [ВСУ] большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства», — указал собеседник агентства.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль большую часть Артемовска, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru