В ЧВК «Вагнер» заявили, что ВСУ обороняют Артемовск «живыми щитами»

По словам военного, ВСУ не готовились к обороне, «ее не было вообще».

«Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — отметил командир в беседе с РИА Новости.

Боец указал, что украинские солдаты не пользовались окопами и прятались в домах Артемовска, отмечает телеканал «360». Впоследствии они практически не оказывали сопротивления: «парни заскочили и все заняли».

По словам другого бойца ЧВК «Вагнер», подразделение группы взяло в плен очередных солдат ВСУ, которых неправильно расположило украинское командование.

«Были неверно выбраны сектора наблюдения, стрельбы. У них [ВСУ] большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства», — указал собеседник агентства.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль большую часть Артемовска, напоминает Ura.ru.

