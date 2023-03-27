В украинской армии признали почти полное окружение Артемовска

Расположенный к северу от Донецка город Артемовск (Бахмут) практически окружен российскими силами, заявил украинским СМИ бывший командир роты батальона «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Евгений Дикий.

Марочко заявил о тяжелой ситуации для Киева в Артемовске

По его словам, Артемовск находится в кольце «где-то на 4/5».

Тяжелое положение складывается и в Авдеевке. Дикий сообщил, что российские силы охватывают город с флангов.

Он отметил, что российские подразделения пытаются перерезать ведущие в Авдеевку трассы. Дикий полагает, что войска РФ используют ту же тактику, что в боях за Артемовск.

Военнослужащие ВСУ пожаловались на исчерпание запасов беспилотников, сообщила 27 марта испанская газета Razon. По данным издания, дроны закончились несколько дней назад, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаВСУ

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