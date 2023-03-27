В украинской армии признали почти полное окружение Артемовска

По его словам, Артемовск находится в кольце «где-то на 4/5».

Тяжелое положение складывается и в Авдеевке. Дикий сообщил, что российские силы охватывают город с флангов.

Он отметил, что российские подразделения пытаются перерезать ведущие в Авдеевку трассы. Дикий полагает, что войска РФ используют ту же тактику, что в боях за Артемовск.

Военнослужащие ВСУ пожаловались на исчерпание запасов беспилотников, сообщила 27 марта испанская газета Razon. По данным издания, дроны закончились несколько дней назад, передает НСН.

