В украинской армии признали почти полное окружение Артемовска
Расположенный к северу от Донецка город Артемовск (Бахмут) практически окружен российскими силами, заявил украинским СМИ бывший командир роты батальона «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Евгений Дикий.
По его словам, Артемовск находится в кольце «где-то на 4/5».
Тяжелое положение складывается и в Авдеевке. Дикий сообщил, что российские силы охватывают город с флангов.
Он отметил, что российские подразделения пытаются перерезать ведущие в Авдеевку трассы. Дикий полагает, что войска РФ используют ту же тактику, что в боях за Артемовск.
Военнослужащие ВСУ пожаловались на исчерпание запасов беспилотников, сообщила 27 марта испанская газета Razon. По данным издания, дроны закончились несколько дней назад, передает НСН.
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