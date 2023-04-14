Боец ВСУ рассказал о реакции жительницы Артемовска, принявшей его за солдата РФ

Разведчик заявил, что начал разговор с местной жительницей по-русски. Она ответила, что очень ждала его.

Воробьев отметил, что женщина была рада ему до того момента, пока не поняла, что перед ней украинский военнослужащий

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» стратегически важный город, пишет «Радиоточка НСН».

