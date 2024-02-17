33 беспилотника: В пяти регионах России ПВО сбила украинские дроны

Позже Гусев сообщил, что обломки дрона повредили крышу частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Никто не пострадал.



Также никто не пострадал и во время атаки ВСУ на Брянскую область. Там средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пять ... аппаратов ... уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами», — написал губернатор.