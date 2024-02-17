33 беспилотника: В пяти регионах России ПВО сбила украинские дроны
В ночь на 17 февраля Украина с помощью беспилотников предприняла одну из массированных атак на регионы в приграничье РФ и Центральной России.
Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 33 украинских беспилотника самолетного типа над пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей», — указали в министерстве.
Три беспилотника самолетного типа уничтожили в Воронежской области. Об этом заявил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены три БПЛА ... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в Telegram.
Позже Гусев сообщил, что обломки дрона повредили крышу частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Никто не пострадал.
Также никто не пострадал и во время атаки ВСУ на Брянскую область. Там средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Пять ... аппаратов ... уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами», — написал губернатор.
Над Калужской областью ночью российские военные сбили вначале четыре, а затем еще три украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Ночью средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Людиновском районе.
«Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Два беспилотника самолетного типа уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА ... в районе села Вислая Дубрава», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил утром в субботу губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
Примерно в 8 часов 30 минут 17 февраля жители областного центра сообщили о громких звуках в небе.
«Эта ночь выдалась бессонная и беспокойная. Пока сигнал ракетной опасности на территории Курской области сохраняется. Все службы приведены в полную готовность. Буду держать в курсе», - сообщил глава региона.
Ракетную опасность объявляли в регионе дважды. Первое предупреждение Старовойт опубликовал в 1:51, отменив его примерно через 20 минут, второе действовало с 4:03 до 9:29. Власти напомнили, что в это время гражданским у себя дома «лучше укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой». На улице во время ракетной опасности нужно зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС. Он указал, что при создании центра эксперты будут учитывать «уроки конфликта на Украине», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru