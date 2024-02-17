Гладков сообщил об уничтожении двух БПЛА в Белгородской области
17 февраля 202405:50
Два беспилотника самолетного типа уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА ... в районе села Вислая Дубрава», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Специалисты уточняют данные о последствиях ЧП.
Ранее на территории всей Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru