Гладков сообщил об уничтожении двух БПЛА в Белгородской области

«В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА ... в районе села Вислая Дубрава», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Специалисты уточняют данные о последствиях ЧП.

Ранее на территории всей Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности.

