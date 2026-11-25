Кушнер: Сотрудничество России и США может поменять ход истории
Специальный посланник американской администрации Джаред Кушнер считает, что сотрудничество России и Соединенных Штатов после завершения конфликта на Украине способно изменить ход истории. Об этом сообщает RT.
Зять Дональда Трампа поделился таким мнением в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру. По его словам, после урегулирования кризиса Москва могла бы начать взаимодействовать с Вашингтоном.
Американский переговорщик положительно оценил перспективу подобного сотрудничества и подчеркнул, что оно могло бы иметь значительные исторические последствия.
Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сказал, что Россия открыта к сотрудничеству с США, если это выгодно.
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