Песков: Путин был осведомлен о задержании Чибиса
26 ноября 202600:01
Денис Хоноров
Российский президент Владимир Путин был заранее поставлен в известность о планируемом задержании экс-губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщил изданию «Ведомости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», — указал пресс-секретарь главы государства.
Днем ранее Путин освободил от должности задержанного губернатора Мурманской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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