Росрыболовство не прогнозирует дефицит красной икры
В России обеспеченность рынка красной рыбой и икрой стабильна, сообщает ТАСС со ссылкой на Росрыболовство.
Там указали, что предпосылок для дефицита красной икры нет. Предложение формируется из продукции текущего и предыдущего сезонов, а также аквакультурной рыбы и импортной продукции. В ведомстве также заявили о возможных изменениях стоимости в преддверии новогодних праздников.
В настоящее время в продаже имеется продукция, произведенная по итогам успешной путины 2025 года. Одновременно растет вклад отечественной аквакультуры, производство которой в гораздо меньшей степени зависит от цикличных подходов тихоокеанских лососей.
Ранее Рыбный союз заявил, что икра минтая - главная альтернатива красной икре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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