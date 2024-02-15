Генсек НАТО заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ

«Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО - Украина в Польше», - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Также Столтенберг указал, что НАТО намерено поставить Украине миллион беспилотников и создать коалицию по разминированию.

