Генсек НАТО заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

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«Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО - Украина в Польше», - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Также Столтенберг указал, что НАТО намерено поставить Украине миллион беспилотников и создать коалицию по разминированию.

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