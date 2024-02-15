Генсек НАТО заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ
15 февраля 202417:56
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.
«Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО - Украина в Польше», - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
Также Столтенберг указал, что НАТО намерено поставить Украине миллион беспилотников и создать коалицию по разминированию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru